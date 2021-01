Arsenal, Tierney: "Felice per il gol, testa alla prossima partita"

vedi letture

Le dichiarazioni di Tierney dopo West Bromwich Albion-Arsenal 0-4.

Il terzino dell’Arsenal Kieran Tierney, autore della rete del vantaggio nello 0-4 ai danni del West Bromwich, ha parlato così dopo il match contro i Baggies: “Dobbiamo continuare a fare punti. Queste ultime tre vittorie sono frutto del nostro duro lavoro, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Sono felice per il mio primo gol in stagione, soprattutto perché è stato utile alla squadra. Non segno molto, ma provo qualche volta la conclusione. Le ultime partite confermano i nostri progressi, ma dobbiamo avere la testa già al prossimo impegno”.