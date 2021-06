Arteta vuole affidare le chiave dell'Arsenal a Ruben Neves: in settimana l'offerta ai Wolves

L'Arsenal fa sul serio per Ruben Neves. Come riporta il Daily Mail, già questa settimana il Wolverhampton attende infatti un'offerta importante da Londra per il centrocampista portoghese. Il play classe '97 è l'obiettivo principale di mister Arteta per impostare il gioco dei Gunners nella prossima stagione, l'uomo al quale il tecnico spagnolo vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo.