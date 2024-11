Ufficiale Austria, si dimette il presidente Klaus Mitterdorfer: forti contrasti con Ralf Rangnick

Il caso del licenziamento di Bernhard Neuhold, assistente di Ralf Rangnick nello staff tecnico dell'Austria, ha provocato un vero e proprio terremoto in seno alla Federazione. Il tecnico era ormai ai ferri corti col presidente Klaus Mitterdorfer, che ha deciso di fare un passo indietro e ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato.

In carica dal luglio 2023, ha motivato la rottura in un comunicato: "Ho sempre cercato di guardare al quadro generale, di agire in modo costruttivo nell'interesse del calcio e di avere un effetto unificante, in linea con i miei valori. Di recente quest'unità non c'è stata e quindi è giunto il momento di tirare le somme. Ho sempre sottolineato che non mi inchinerò e sostengo che le diffamazioni e le accuse personali di queste ultime settimane, davanti e soprattutto dietro le quinte, non sono state un peso pesante solo per me famiglia e per me ma anche per la Federazione tutta"

Mitterdorfer aveva liquidato i rumors di presunti litigi con il CT parlando di buon rapporto di fiducia con Rangnick. Ma lo stesso Rangnick aveva risposto in merito dicendo che dalla riunione di fine agosto non ha avuto "nessun rapporto" con il presidente, lamentandosi per la cacciata del collaboratore: "Neuhold fa davvero un ottimo lavoro. Se non può o non gli è permesso restare, bisogna trovare un sostituto migliore, e non vedo un sostituto equivalente da nessuna parte”.