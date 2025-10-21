Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Figuraccia Mendilibar, 1-6 col Barcellona. Lui scoppia contro l'arbitro: "Lo avete visto tutti?"

Figuraccia Mendilibar, 1-6 col Barcellona. Lui scoppia contro l'arbitro: "Lo avete visto tutti?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
martedì 21 ottobre 2025, 22:30Calcio estero
Yvonne Alessandro

José Luis Mendilibar non ne ha voluto sapere. Al termine della debacle per 1-6 al Montjuic del suo Olympiakos per mano del Barcellona, il tecnico della formazione greca si è lamentato palesemente per la seconda ammonizione inferta a Hezze ed equivalsa l'espulsione, oltre al rigore ritenuto "generoso" assegnato contro e realizzato da Lamine Yamal.

"Che sensazioni? Brutte, pessime. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo gareggiato bene. Nel secondo tempo, con il rigore, ci siamo rimessi in partita, ma è durato poco. La seconda ammonizione è incomprensibile. E, per completare il tutto, il rigore. In questi stadi non regalano nulla, ma oggi ci hanno tolto qualcosa", ha puntato il dito contro l'arbitro Mendilibar. Entrando in profondità delle decisioni arbitrali e del mancato intervento del VAR per il rosso dato a Hezze: "Ci sono cose che non capisco, perché alla fine si trasforma in un'espulsione...".

Tornando al rigore assegnato al Barcellona e trasformato da Yamal: "Ho visto la stessa immagine dell’arbitro. All’ultimo momento, il mio portiere ha ritratto le braccia e sono sicuro che non ha toccato l’avversario. Un’altra cosa è che l’avversario abbia toccato il mio portiere. Il VAR sarà stato d’accordo. Ma con quel rigore e in inferiorità numerica…". Su quanto abbia influito l'arbitro sul match: "Lo avete visto tutti, no? Appena ci siamo rimessi in partita, ci hanno buttati fuori, senza fare nulla di male. C’è stato qualcun altro che ha commesso gli errori. Da poter tornare in partita, a essere tagliati fuori. Da poter stare sul 2-1 e mettere in difficoltà il Barcellona, all’uscita dalla partita per due decisioni sbagliate. Chiunque tra qualche giorno vedrà il risultato, 6-1, dirà: ‘Che batosta hanno preso’".

Se abbia avuto un confronto con l'arbitro alla fine della partita: "No, non volevo. Ho parlato con il quarto uomo, che è stato abbastanza educato, ma non volevo parlare con l’altro. Con le decisioni che ha preso, solo per aver parlato con lui avrebbe sicuramente preso un’altra decisione sbagliata anche con me". Insomma, non ci pensa su due volte Mendilibar ad accusare la direzione arbitrale in più battute: "Alla vigilia della partita mi avete ricordato che non ho mai vinto né pareggiato col Barça qui. Nella stagione 2017-18, con l’Eibar, stavamo vincendo 0-2, poi finì 4-2… guardate che rigori fischiò un arbitro che ancora oggi è in Primera", ricorda.

"È impossibile vincere qui così. La seconda ammonizione, dove sembra quasi che si fermi, che non lo sfiora nemmeno, e che quella sia da seconda ammonizione… E il rigore, dove il mio portiere ritrae le braccia per non toccarlo… E lui lo ha visto, al contrario di me", ha puntualizzato l'allenatore spagnolo di 64 anni. Chiosando: "Io non conto nulla, assolutamente nulla, contano quelli che stanno lì sopra a mangiare e bere e basta… È incredibile che un’azione del genere, determinante per una partita di calcio, non si possa rivedere al VAR… Ma va bene, io non faccio le regole e non mi lasceranno mai farle".

Articoli correlati
L'Olympiacos di Mendilibar conquista il 19° double: trionfo anche in Coppa, 2-0 all'OFI... L'Olympiacos di Mendilibar conquista il 19° double: trionfo anche in Coppa, 2-0 all'OFI
L'Olympiacos si tiene stretto Mendilibar: rinnovo annuale per l'eroe della Conference... L'Olympiacos si tiene stretto Mendilibar: rinnovo annuale per l'eroe della Conference
Mendilibar: "L'Olympiacos è il Real di Grecia. Che impresa in Conference da sfavoriti"... Mendilibar: "L'Olympiacos è il Real di Grecia. Che impresa in Conference da sfavoriti"
Altre notizie Calcio estero
"Non sarei al Liverpool senza il Francoforte": Ekitiké ricorda le sue origini 3 mesi... "Non sarei al Liverpool senza il Francoforte": Ekitiké ricorda le sue origini 3 mesi dopo
Pace fatta tra Zaha e Mateta. Il francese: "Abbiamo chiarito in privato, è tutto... Pace fatta tra Zaha e Mateta. Il francese: "Abbiamo chiarito in privato, è tutto a posto"
"Gol Ekitiké speciale". Liverpool, 5-1 all'Eintracht. Ma Slot: "Isak ha sentito fastidio... "Gol Ekitiké speciale". Liverpool, 5-1 all'Eintracht. Ma Slot: "Isak ha sentito fastidio all'inguine"
Vicario salva il Tottenham a Montecarlo: "C'è molto da imparare da questa sfida" Vicario salva il Tottenham a Montecarlo: "C'è molto da imparare da questa sfida"
Porto, smascherato un maxi sistema di bagarinaggio: biglietti venduti anche a 800... Porto, smascherato un maxi sistema di bagarinaggio: biglietti venduti anche a 800 euro
Nuova era per l’Espanyol: gli americani di Velocity Sports Partners prendono il controllo... Nuova era per l’Espanyol: gli americani di Velocity Sports Partners prendono il controllo
Dieci giornate, già quattro allenatori esonerati: il caso del Chippa United fa discutere... Dieci giornate, già quattro allenatori esonerati: il caso del Chippa United fa discutere
Xabi Alonso: "Partita difficile contro la Juve. Clásico? Vedremo domenica". Live TMWXabi Alonso: "Partita difficile contro la Juve. Clásico? Vedremo domenica".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.1 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.3 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.4 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.5 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.6 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
Immagine top news n.7 Inter in vetta con altre 4, Juve fuori dai play off. La classifica aggiornata di Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Immagine news Serie A n.2 Udinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Di Gregorio protagonista al "Bernabeu": tre parate per spegnere anche il mercato
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, bilancio dopo tre gare di Champions League. Il confronto dal 2019 ad oggi
Immagine news Serie A n.5 Inter, Chivu ha già scelto l'assetto anti-Napoli: Lautaro-Bonny, di nuovo insieme in attacco
Immagine news Serie A n.6 Juventus, salgono a sette le partite senza vittoria: la Lazio diventa importante per Tudor
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.2 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.4 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, prosegue l'emergenza in difesa: Pietrangeli soffre di pubalgia. La nota del club
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.5 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Immagine news Serie C n.6 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?