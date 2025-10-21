PSG, oltre 1 mese out e Dembelé segna subito: "Volevo tornare prima, ma Luis Enrique..."

Sette partite fuori per un infortunio alla coscia, Ousmane Dembélé ha pazientato per riassaporare il campo stasera a Leverkusen ed è tornato a fare subito la differenza in Champions League. Non sul piano del risultato, vista la goleada senza pietà del PSG inferta al Bayer ancor prima della sua rete (il sesto gol), ma per il contributo dato a raggiungere il 7-2 finale.

"Abbiamo iniziato bene la partita segnando per primi. Abbiamo avuto un momento difficile con molti cartellini gialli e rossi", ha esordito a Canal+ al termine del trionfo sonoro alla BayArena l'attaccante francese del Paris. "Penso che avremmo potuto evitare il rosso (di Zabarnyi, ndr). Ma siamo rimasti dentro la partita grazie alla doppietta di Désiré Doué. A quel punto dovevamo solo gestire". Poi ha proseguito: "Bisogna continuare così, questa è solo la prima parte della stagione. Dobbiamo restare concentrati, sia in campionato che in Champions League. Continueremo il nostro percorso con calma".

Sul suo ritorno dopo oltre un mese: "Sono rientrato in punta di piedi. Quando torni da un infortunio, non sei ancora al 100%. Avevo già voglia di entrare in campo contro lo Strasburgo, ma il mister mi ha detto di aspettare un po’. In questa partita mi sono sentito molto bene. Mi sento bene. A poco a poco, sto ritrovando le mie sensazioni", la chiosa di Dembele.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. PSG 9 punti (dr +10)

2. Inter 9 punti (dr +9)

3. Arsenal 9 punti (dr +8)

4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)

5. Manchester City 7 punti (dr +4)

6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*

7. Newcastle 6 punti (dr +6)

8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*

9. Barcellona 6 punti (dr +5)

10. Qarabag 6 punti (dr +3)*

11. PSV 4 punti (dr +2)

12. Tottenham 4 punti (dr +1)*

13. Marsiglia 3 punti (dr +3)*

14. Club Brugge 3 punti (dr +2)*

15. Sporting Lisbona 3 punti (dr +2)*

16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)*

17. Liverpool 3 punti (dr 0)*

18. Atlético Madrid 3 punti (dr -1)

19. Chelsea 3 punti (dr -1)*

20. Galatasaray 3 punti (dr -3)*

21. Atalanta 3 punti (dr -3)*

22. Napoli 3 punti (dr -5)

23. Royale Union SG 3 punti (dr -6)

24. Juventus 2 punti (dr 0)*

25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*

26. Pafos 2 punti (dr -4)

27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr -5)

28. Monaco 1 punto (dr -3)*

29. Slavia Praga 1 punto (dr -3)*

30. Villarreal 1 punto (dr -3)

31. Copenaghen 1 punto (dr -4)

32. Olympiakos 1 punto (dr -7)

33. Kairat Almaty 1 punto (dr -8)

34. Benfica 0 punti (dr -5)

35. Athletic Bilbao 0 punti (dr -5)*

36. Ajax 0 punti (dr -6)*

*una partita in meno