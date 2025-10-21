Champions League asiatica, Inzaghi vola alto: gol e assist di Koulibaly, l'Al Hilal è in vetta
Simone Inzaghi fa 3 su 3. Nel ritorno a disputare un match di Champions League asiatica (AFC), l'Al Hilal travolge l'Al Sadd con un 3-1: a segno l'ex Napoli Koulibaly, autore dell'assist al 25' per Akcicek, poi Roberto Firmino (passato dal Liverpool di Klopp prima di lasciare l'Europa e approdare in Arabia) a calare il tris. La squadra saudita sale così a punteggio pieno (9) e al primo posto nella classifica unica del Gruppo Ovest, distaccando di due lunghezze l'Al Ahli di Kessié.
I risultati di stasera
Melbourne City - Buriram 2-1
Chengdu Rongcheng - Johor DT 0-2
Ulsan HD - Hiroshima 1-0
Shanghai Port - Machida 0-2
Al Ahli Dubai - Nasaf Qarshi 4-1
Al Hilal - Al Sadd 3-1
I risultati di ieri
Al Wahda - Al Duhail 3-1
Al Sharjah - Tractor 0-5
Al Shorta - Al Ittihad 1-4
Al Ahli - Al Gharafa 4-0
CLASSIFICA OVEST
1. Al Hilal 9 punti (3)
2. Al Ahli 7 (3)
3. Al Ahli Dubai 7 (3)
4. Al Wahda 7 (3)
5. Tractor 5 (3)
6. Al Sharjah 4 (3)
7. Al Ittihad 3 (3)
8. Al Gharafa 3 (3)
9. Al Sadd 2 (3)
10. Al Duhail 1 (3)
11. Al Shorta 1 (3)
12. Nasaf Qarshi 0 (3)
