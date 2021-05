Barcellona, Neto in scadenza di contratto: l'Arsenal punta l'ex Juventus e Fiorentina

Dopo aver giocato in Serie A con Fiorentina e Juventus e in Liga grazie a Valencia e Barcellona, il portiere brasiliano Norberto Neto potrebbe presto approdare in Premier League. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo il giocatore, in scadenza di contratto con il club catalano, potrebbe approdare all’Arsenal in vista della prossima stagione.