Bayern, Flick: "Non mi piace perdere, ma se proprio dobbiamo preferisco farlo giocando così"

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, analizza così nel post partita la sconfitta contro il Paris Saint-Germain: "I nostri avversari hanno segnato tre gol nelle poche occasioni che abbiamo avuto, mentre noi ne abbiamo avute molte. Avremmo potuto uscire con un buon risultato stasera, ma la nostra efficacia non è stata buona. In ogni caso sono soddisfatto per la prestazione e per il modo in cui abbiamo giocato. Questa squadra lotta in campo per novanta minuti, è la qualità che ci distingue. La squadra sta diventando sempre più corta, ma stiamo facendo del nostro meglio. Ovviamente siamo arrabbiati, ma dobbiamo convertire questa energia in una forza in più per il ritorno di martedì. Sia Goretzka che Sule sono usciti per problemi muscolari, ora faremo dei test per capire l'entità e quanto staranno fuori. L'errore di Neuer? Ci ha salvato tante altre volte, è il migliore del mondo. Non mi piace perdere, ma se proprio dobbiamo farlo allora preferisco farlo giocando in questo modo".