Ufficiale Bayern Monaco, Wanner passa in prestito all'Heidenheim fino a fine stagione

Il Bayern Monaco cede Pau Wanner in prestito all'Heidenheim. Si tratta di un attaccante, 18 anni, reduce da una buona esperienza in Zweite Bundesliga. Ad annunciarlo è il sodalizio bavarese stesso: "L’FC Bayern ha ceduto in prestito Paul Wanner all’Heidenheim fino alla prossima estate. Il 18enne attaccante ha maturato esperienza in prestito all'Elversberg in seconda divisione la scorsa stagione e ora avrà una possibilità nella massima serie tedesca. Wanner è entrato nel settore giovanile dell'FC Bayern nel 2018".

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern, si è espresso così: “Paul Wanner continua a crescere, ha giocato molto all'Elversberg, ha segnato gol e fornito assist ed è pronto per il livello successivo. L'obiettivo ora è imparare continuamente il livello della Bundesliga . Ha tutte le possibilità all'Heidenheim di fare un'altra grande mossa, con il club che gioca anche in Europa nella Conference League. Siamo molto soddisfatti dei suoi progressi e continueremo a stargli vicino".