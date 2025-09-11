Ufficiale Bournemouth, blindato il talentino Hill. Tiago Pinto: "Sono davvero contento per lui"

Rinnovo di contratto con il Bournemouth per il giovane talento della difesa James Hill (22 anni): "L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare che James Hill ha firmato un nuovo contratto con il club. Il versatile difensore resterà al club fino al 2029, dopo essere arrivato sulla costa meridionale dal Fleetwood Town nel gennaio 2022. Hill, che ha preso parte a tutte e quattro le partite di questa stagione, ha collezionato 28 presenze con il club in tutte le competizioni, con periodi di prestito sia all'Hearts che al Blackburn Rovers negli ultimi anni".

Dopo la firma del nuovo accordo, Tiago Pinto, responsabile delle operazioni calcistiche dell'AFC Bournemouth, ha commentato: "Sono davvero contento per James, si merita il nuovo contratto per tutto ciò che mette nel club. La sua energia dentro e fuori dal campo è contagiosa e siamo entusiasti che abbia deciso di impegnarsi per il suo futuro con noi. È ancora giovane e ha un grande potenziale, come abbiamo visto nel corso degli anni e dai suoi successi nel settore giovanile inglese. Non vediamo l'ora di aiutarlo a esprimere appieno il suo potenziale qui all'AFC Bournemouth".

Anche il giocatore ha espresso tutta la sua gioia: "Non vedo l'ora di mettere nero su bianco il mio nome. Fin da quando sono arrivato al club, all'età di 19 anni, ho sempre pensato che questo posto fosse casa mia. Non sono stati solo i giocatori del club a farmi desiderare di restare, ma anche i tifosi: mi sono sentito ben accolto fin dal primo giorno in cui ho varcato la soglia. Sono felice di continuare e non vedo l'ora di iniziare i prossimi quattro anni. Qui è tutto emozionante. Ogni giorno cresciamo, impariamo ed è un gruppo così giovane e affamato che, in ogni partita, c'è la possibilità di vincere. Questa mentalità nello spogliatoio, in termini di voglia di migliorare e di spingere come gruppo, è davvero entusiasmante".