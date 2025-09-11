Ghoulam dubbioso sul mercato del Napoli: "Mi aspettavo qualcosina in più, ha tre competizioni"

"Mi aspettavo qualcosina in più dalla campagna acquisti". A parlare così del mercato del Napoli è proprio chi il club azzurro lo ha vissuto da calciatore. L'ex terzino Faouzi Ghoulam, al Corriere dello Sport, esprime i propri dubbi: "Non so se sarà in grado di gestire tre competizioni: il club ha investito tantissimo, ma il mercato è fatto di opportunità che non sempre si presentano. Di certo ha tanti campioni e Conte è incredibile".

Oggi Ghoulam è un nuovo "talent" a Sky Sport, oltra ad essere studente dei corsi Uefa B da allenatore a Coverciano e da ottobre anche dell'Uefa MIP, imprenditore in società con Kalidou Koulibaly: "Mi piace tantissimo commentare le partite e le competizioni, Sky mi ha offerto la possibilità di vivere il mio mondo da un’altra angolatura. Per ora so che commenterò la Champions da giovedì prossimo. Si comincia con Manchester City-Napoli".

E proprio la gara tra City e Napoli vedrà subito il ritorno di De Bruyne a Manchester: "Il calcio a volte è bello per cose così e noi di questo mondo viviamo per questi momenti. Com’è che si dice? Il karma: io non ci credo, sono religioso, ma Kevin l’ha beccato in pieno. Torna nel suo stadio, alla prima e unica sfida".