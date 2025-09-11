Ghoulam dubbioso sul mercato del Napoli: "Mi aspettavo qualcosina in più, ha tre competizioni"
"Mi aspettavo qualcosina in più dalla campagna acquisti". A parlare così del mercato del Napoli è proprio chi il club azzurro lo ha vissuto da calciatore. L'ex terzino Faouzi Ghoulam, al Corriere dello Sport, esprime i propri dubbi: "Non so se sarà in grado di gestire tre competizioni: il club ha investito tantissimo, ma il mercato è fatto di opportunità che non sempre si presentano. Di certo ha tanti campioni e Conte è incredibile".
Oggi Ghoulam è un nuovo "talent" a Sky Sport, oltra ad essere studente dei corsi Uefa B da allenatore a Coverciano e da ottobre anche dell'Uefa MIP, imprenditore in società con Kalidou Koulibaly: "Mi piace tantissimo commentare le partite e le competizioni, Sky mi ha offerto la possibilità di vivere il mio mondo da un’altra angolatura. Per ora so che commenterò la Champions da giovedì prossimo. Si comincia con Manchester City-Napoli".
E proprio la gara tra City e Napoli vedrà subito il ritorno di De Bruyne a Manchester: "Il calcio a volte è bello per cose così e noi di questo mondo viviamo per questi momenti. Com’è che si dice? Il karma: io non ci credo, sono religioso, ma Kevin l’ha beccato in pieno. Torna nel suo stadio, alla prima e unica sfida".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.