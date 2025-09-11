Ufficiale Venezuela e Perù fuori dal Mondiale, esonerati i ct Batista e Ibáñez

Dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, Venezuela e Perù hanno deciso di esonerare i commissari tecnici alla guida delle due Nazionali, rispettivamente l'argentino Fernando Batista e l'argentino naturalizzato peruviano Oscar Ibáñez.

Batista esonerato dal Presidente Maduro

Per quanto riguarda il Venezuela, la spinta all'addio è giunta direttamente dal Presidente della Repubblica Nicolas Maduro che ha dichiarato all'emittente FVF dopo il ko contro la Colombia per 6-3 e il conseguente sorpasso della Bolivia: "L'intera nazione esige una riorganizzazione della strategia, dell'identità, della linea di combattimento e del lavoro della Vinotinto". Detto, fatto: ecco arrivare l'esonero da parte della Federazione dopo poche ore.

Da parte sua Batista ha scritto sui propri canali social: "L'obiettivo prefissato fin dall'inizio era quello di portare il Venezuela a giocare per la prima volta un Mondiale, e il mancato raggiungimento di questo obiettivo ci ha costretti a fare un passo indietro. Prendo questa decisione con la convinzione che questa sia la migliore opzione affinché la nazionale possa continuare a percorrere la sua strada".

Il Perù annuncia: "Valutazione approfondita" sul nuovo ct

Anche il Perù ha cacciato il proprio commissario tecnico, Oscar Ibáñez, che ha chiuso con un nono posto. La Federazione peruviana ha annunciato: "Faremo una valutazione approfondita per la scelta del nuovo allenatore".