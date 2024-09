Ufficiale Calciomercato concluso in Francia? Non proprio. Il Nizza prende Ali Abdi dal Caen

Anche se la finestra di trasferimento è ufficialmente finita, i club francesi possono ancora effettuare un trasferimento. Secondo il regolamento della Federazione francese, infatti, le società possono scambiarsi un giocatore anche oltre il termine ultimo della sessione estiva di calciomercato, a patto che questo trasferimento avvenga tra due club transalpini. È il caso del Nizza, che oggi ha acquistato Ali Abdi dal Caen, società che milita in Ligue 2. Di seguito il comunicato integrale:

"Benvenuto Ali Abdi! Il 30enne terzino sinistro arriva dallo Stade Malherbe di Caen, sotto forma di trasferimento.

Alla ricerca di un laterale sinistro offensivo in grado di portare profondità al gruppo, viste le numerose scadenze che si avvicinano, l'OGC Nizza registra l'acquisto di Ali Abdi. Membro della tipica squadra di L2 la scorsa stagione, il nazionale tunisino (28 presenze, 2 gol) arriva dal Caen, con il quale ha segnato 9 gol e fornito 1 assist in 33 partite durante l'allenamento 2023-24. 'Cerchiamo sempre di avere una rosa quanto più equilibrata possibile', spiega Florian Maurice, direttore sportivo della palestra. 'Ali è uno specialista della posizione, un mancino puro. È un giocatore con molto volume, portato avanti, potente e bravo nella rifinitura. Ha avuto ottime stagioni in Ligue 2, siamo convinti che con noi possa raggiungere un nuovo livello'.

'È un grande orgoglio approdare all'OGC Nice', si rallegra chi ha vestito la maglia del Paris FC per due stagioni (dal 2019 al 2021) prima di quella del Malherbe (dal 2021 al 2024), per un totale di 144 partite, 23 gol e 13 assist in L2. “Sono convinto che questa sia la scelta migliore per me. Ci sarà molta concorrenza, è una grande motivazione e sono sicuro che mi permetterà di progredire. Sono pronto a dare il meglio di me stesso per aiutare la Palestra a raggiungere i suoi obiettivi, che sia in Ligue 1, Europa League o Coupe de France'.

Prima di approdare in Francia, Ali Abdi si è costruito una solida reputazione nel suo paese natale, segnando il periodo d'oro del Club Africain, dal 2016 al 2019 (85 partite, 10 gol, 6 assist), dopo aver giocato all'Espérance de Tunis, allo Stade Tunisien e al JS Kairouan. 'Faremo tutto il possibile affinché Ali prosperi pienamente con noi, sia umanamente che professionalmente", conclude il presidente Jean-Pierre Rivère. Gli diamo il benvenuto!'.