Ufficiale Casey è un nuovo rinforzo per la difesa dello Swansea: prestito annuale dal West Ham

Lo Swansea City ha ufficializzato l’arrivo in prestito del giovane difensore Kaelan Casey dal West Ham United per l’intera stagione 2024/25, operazione soggetta a nulla osta internazionale. Il 20enne vestirà la maglia numero 26 e sarà subito a disposizione per la prima giornata di Championship, sabato, contro il Middlesbrough.

Prodotto del vivaio degli Hammers, club in cui milita dall’età di cinque anni, Casey ha scalato tutte le categorie giovanili fino al debutto in prima squadra nel novembre 2022 in Conference League contro lo Steaua Bucarest. Nel 2023 è stato protagonista della vittoria in FA Youth Cup con il West Ham, segnando anche un gol nella finale vinta 5-1 contro l’Arsenal. A maggio 2024 ha debuttato in Premier League contro il Luton Town e ha recentemente partecipato alla Premier League Summer Series negli Stati Uniti, guidato da Graham Potter, ex tecnico proprio dello Swansea.

"Kaelan è un’aggiunta importante per rinforzare il reparto difensivo. Ha grande potenziale ed è molto motivato a dimostrare il suo valore a livello Championship", ha dichiarato il tecnico Alan Sheehan. Il direttore sportivo Richard Montague ha aggiunto: “Avevamo bisogno di rinforzi in difesa e Kaelan porta con sé esperienza e ambizione. Ha già assaggiato la Premier League e arriva con la voglia giusta".

Per Adam Worth, responsabile globale di analisi e reclutamento, Casey "ha le qualità per rafforzare la nostra retroguardia e arriva carico dopo un’estate ricca di esperienze ad alto livello".