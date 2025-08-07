Modesto: "Scudetto? Bremer ha ragione, la Juve deve sempre scendere in campo per vincere"

Il dg della Juventus, Damien Comolli, aveva parlato di fiducia su Kolo Muani una settimana fa (leggi qui). Ma adesso com'è la situazione? A rispondere alla domanda, direttamente dal ritiro bianconero di Herzogenaurach, è il dt François Modesto: "Siamo allo stesso punto: lavoriamo, stiamo prendendo le informazioni necessarie. Sa benissimo cosa deve fare. C'è fiducia. C'è sempre fiducia", le parole del dirigente a Tuttosport in merito al possibile ritorno dell'attaccante francese di proprietà del PSG (qui le dichiarazioni di Modesto a TMW).

Bremer aveva parlato di quattro squadre per lo scudetto, Juve compresa. Modesto è d'accordo? "Sì, la Juventus deve sempre scendere in campo per vincere le partite, per vincere tutte le competizioni. Poi vedremo alla fine dell'anno, ma si deve già partire con quella mentalità".

Modesto parla molto del gruppo bianconero. "Mi ha sorpreso tanto. Da fuori uno vede solo la Juve giocare, da dentro però sono dei bravissimi ragazzi, che vogliono fare tante cose, che rispettano tanto il club. E che hanno creato un legame importante".