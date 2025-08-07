Ufficiale Talento danese con spirito da globe-trotter: Younes Namli è un nuovo giocatore del Le Havre

Il Le Havre ha ufficializzato l’ingaggio di Younes Namli, centrocampista offensivo danese di origini marocchine che ha firmato un contratto di un anno con il club normanno. A 31 anni, Namli arriva con un curriculum internazionale ricco di esperienze e un profilo tecnico capace di accendere il pubblico dello Stade Océane.

Nato in Danimarca, dove ha svolto tutta la sua formazione calcistica e ha iniziato la carriera professionistica, è stato anche nazionale Under 21 con la selezione scandinava. Ma la sua carriera è stata contraddistinta da numerosi spostamenti: dopo gli inizi in patria, ha militato in Russia con il Krasnodar (2019-2020), negli Stati Uniti con i Colorado Rapids (2020-2021) e soprattutto nei Paesi Bassi, dove ha lasciato il segno. Namli ha infatti indossato le maglie di Heerenveen, Sparta Rotterdam e PEC Zwolle, club nel quale ha giocato anche nell’ultima stagione.

Mancino elegante, tecnico e capace di giocate spettacolari, Namli vestirà la maglia numero 21 e porterà fantasia e visione al centrocampo del Le Havre. "Ho trovato lo Stade Océane magnifico, anche da vuoto. Non vedo l’ora di scoprirlo pieno", ha dichiarato il giocatore al suo arrivo. Con questo innesto, il club punta ad arricchire la propria manovra offensiva e a offrire nuove soluzioni tattiche al tecnico.