Celta Vigo, Coudet: "Ottimo lavoro dei ragazzi, siamo orgogliosi del risultato"

Eduardo Coudet, tecnico del Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 2-1 in casa del Barcellona: "C'è un po' di delusione perché nonostante la vittoria non potremo arrivare al settimo posto, nell'ultimo periodo ci eravamo illusi di poter centrare questo obiettivo ma purtroppo è andata male. Ci sarebbe piaciuto giocarci le nostre carte all'ultima giornata per arrivare in Conference o Europa League. I miei ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro: hanno giocato con il cuore e sono stati molto solidi mentalmente, sono contentissimo per come è andata la serata. Il gruppo si è fatto un gran bel regalo battendo una squadra molto forte come il Barcellona: sapevamo che avremmo sofferto perché Messi può fare di tutto quando riceve il pallone, siamo felici e orgogliosi del risultato ottenuto. Ora vogliamo chiudere in bellezza contro il Betis: speriamo di arrivare preparati all'appuntamento".