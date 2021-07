Cile, Sanchez dopo l'eliminazione in Copa America: "Niente da rimproverare, fiero di voi"

Attraverso i propri social, l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez commenta così l’eliminazione subita dal suo Cile in Copa America per mano del Brasile: “Niente da rimproverare, ragazzi. A testa alta e orgoglioso di ognuno di voi. La banda delle Rock Star ha ancora molti concerti da dare. Se con una gamba in meno ce la giochiamo contro chiunque, immaginate cosa potevamo fare stando al 100%. Ora dobbiamo riposare per tornare al 100%", ha concluso il calciatore che ha lasciato il campo al 45' del primo tempo per un problema fisico (veniva già da un infortunio).