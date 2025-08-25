Ufficiale Anton Miranchuk torna a Mosca. Il gemello di Aleksey si trasferisca alla Dinamo

Il Sion ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Dinamo Mosca per il trasferimento del centrocampista offensivo Anton Miranchuk. Il 29enne, originario della Russia, farà così ritorno nel suo paese natale e nella capitale (aveva giocato con la Lokomotiv), dove vestirà la maglia della squadra che attualmente occupa l'11° posto in classifica del campionato.

Arrivato in Svizzera nel settembre 2024, Miranchuk si è subito affermato come titolare fisso nell’undici di Didier Tholot, mettendo in mostra qualità tecniche e esperienza internazionale. Il suo contributo è stato determinante per il mantenimento del Sion nell’élite del calcio svizzero, diventando uno dei punti di riferimento del reparto offensivo. Il club ha ringraziato Anton per il suo impegno e il suo professionismo durante la permanenza in maglia biancorossa, sottolineando come la sua presenza abbia rappresentato un valore aggiunto per la squadra e per l’ambiente sportivo del club.

"Il Sion augura a Miranchuk il meglio per il prosieguo della sua carriera, con l’auspicio che possa continuare a ottenere successi e a mettere in mostra le sue qualità nel campionato russo. Miranchuk lascia un ricordo positivo tra tifosi e compagni".