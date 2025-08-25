Ufficiale Un altro innesto per l'Espanyol. Dal Darmstadt ecco il difensore Clemens Riedel

Nuovo acquisto per l'Espanyol, che ha reso noto l’ingaggio del difensore tedesco Clemens Riedel, proveniente dal Darmstadt 98, con un contratto fino al 30 giugno 2029. Il 22enne, nato a Wölfersheim il 19 luglio 2003, ha già vestito le maglie delle selezioni giovanili tedesche e rappresenta un innesto importante per la difesa degli spagnoli.

Riedel ha superato oggi con successo la visita medica presso la Clínica Corachan e si appresta a unirsi al gruppo. Nella scorsa stagione, il giovane calciatore ha vestito la fascia da capitano al Darmstadt, collezionando 33 presenze e realizzando un gol. Pur essendo principalmente un difensore centrale, Riedel può giocare anche come centrocampista centrale, offrendo al tecnico maggiore flessibilità tattica. Il suo arrivo conferma la volontà dell’Espanyol di puntare sui giovani talenti capaci di crescere e integrarsi rapidamente nel campionato spagnolo. La sua esperienza nelle selezioni giovanili tedesche e la leadership dimostrata al Darmstadt fanno di Riedel un profilo promettente, in grado di dare solidità al reparto difensivo.