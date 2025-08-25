Ufficiale Il Liverpool manda il 20enne Koumas a farsi le ossa. Il gallese prestato al Birmingham

Lewis Koumas è il decimo acquisto estivo del Birmingham. Il giovane gallese arriva con la formula del prestito annuale dal Liverpool, club che lo ha accolto a soli 11 anni, nel novembre 2016. Ala versatile, capace di giocare su entrambe le fasce, Koumas aveva iniziato la sua formazione calcistica nel settore giovanile del Tranmere Rovers prima di trasferirsi ai Reds, debuttando con gli Under-18 quando aveva appena 16 anni, nella stagione 2021-22.

A gennaio 2023 ha firmato il primo contratto professionistico con il Liverpool, dopo una stagione in cui aveva segnato 16 gol ed era riuscito ad esordire con l'Under-21 e a disputare partite con l'Under-19 nella UEFA Youth League. A dicembre 2023 è stato convocato per la prima volta nella prima squadra, rimanendo in panchina nella sconfitta 2-1 contro l'Union Saint-Gilloise in Europa League. Due mesi dopo ha vissuto un debutto indimenticabile segnando ad Anfield contro il Southampton in FA Cup, nella sfida vinta 3-0. Poco prima aveva conquistato la prima medaglia di vincitore nella finale di Carabao Cup contro il Chelsea a Wembley.

Nel 2023-24 Koumas ha realizzato 17 gol tra tutte le categorie, meritandosi la prima convocazione nella nazionale maggiore del Galles, con l'esordio in amichevole contro Gibilterra. Durante la preparazione estiva 2024-25 ha preso parte alla tournée negli USA e alle amichevoli a porte chiuse della squadra senior di Arne Slot. Dopo aver rinnovato il contratto con Liverpool, Koumas ha giocato in prestito stagionale con lo Stoke City, segnando alla prima presenza da titolare in campionato contro il West Bromwich Albion e chiudendo la stagione con 49 presenze, 6 gol e 3 assist tra tutte le competizioni.