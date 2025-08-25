Ufficiale Hajdari approda in Bundesliga. L'ex Juve lascia il Lugano e firma con l'Hoffenheim

L'Hoffenheim ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale svizzero Albian Hajdari. Il 22enne arriva dal Lugano, club della massima serie elvetica, e ha firmato un contratto a lungo termine con il club tedesco.

Il direttore sportivo Andreas Schicker ha commentato: "Dopo il grave infortunio al ginocchio di Koki Machida, avevamo anticipato l’intenzione di rinforzare la difesa centrale. Con Albian abbiamo trovato un profilo perfetto: giovane, mancino, ottimamente formato, con esperienza sia in campionato svizzero che nelle competizioni europee. Seguivamo lo sviluppo di Hajdari da tempo e siamo felici di averlo portato qui".

Hajdari si è detto entusiasta della nuova esperienza in Bundesliga: "Sono molto felice della mia nuova sfida con la maglia dell'Hoffenheim, in una delle migliori leghe europee. I colloqui con la dirigenza sono stati ottimi e sono convinto del percorso che mi è stato prospettato. Il mio obiettivo è dare il massimo in campo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club".

Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, Hajdari si è trasferito nel 2020 nel vivaio della Juventus, prima di essere prestato nuovamente al suo vecchio clubtra il 2020 e il 2022. Nel luglio 2022 è passato in prestito e successivamente a titolo definitivo al Lugano, dove è diventato titolare, totalizzando nelle ultime tre stagioni ben 110 presenze, con 5 gol e 1 assist tra campionato, coppa svizzera e qualificazioni UEFA (Champions League, Europa League e Conference League). A marzo 2025 ha esordito con la nazionale maggiore svizzera nella vittoria per 3-1 contro il Lussemburgo, dopo aver rappresentato tutte le selezioni giovanili del suo paese.