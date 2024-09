Ufficiale Davy Klaassen non resiste e torna a casa: a 31 anni giocherà ancora per l'Ajax

Si torna sempre dove si è stati bene e Davy Klaassen non è un'eccezione. Dopo l'infelice avventura all'Inter lo scorso anno, il centrocampista olandese a 31 anni ha deciso di tornare dove tutto è cominciato e dove si è sempre sentito a casa: l'Ajax. Con i lancieri infatti l'ex nerazzurro ha firmato un contratto annuale, fino al 2025, ritrovandosi sotto la guida di Francesco Farioli. L'annuncio ufficiale è stato diffuso sui vari canali social e sul portale ufficiale del club olandese, come proposto di seguito.

Il comunicato ufficiale

"L'Ajax ha raggiunto un accordo con Davy Klaassen per il suo ritorno al club. Il centrocampista libero ha firmato un contratto con effetto immediato fino al 30 giugno 2025.

Klaassen è nato il 21 febbraio 1993 a Hilversum. Ad Amsterdam ha seguito le giovanili dell'Ajax e ha esordito il 22 novembre 2011 nella partita di UEFA Champions League Olympique Lione-Ajax (0-0). Dopo la stagione 2016/2017 si è trasferito all'Everton, in Inghilterra. Tra il 2018 e il 2020, il centrocampista ha giocato per il Werder Brema prima di tornare all'Ajax. La scorsa estate si è trasferito in Italia, dove il 31enne ha giocato con l'Internazionale, vincendo il titolo di Serie A con il club italiano.

Con questo nuovo accordo, Klaassen inizia il suo terzo periodo ad Amsterdam, dove ha già giocato 321 partite con la prima squadra, segnando 93 gol e fornendo 50 assist. Con l'Ajax ha vinto cinque volte il campionato (2012, 2013, 2014, 2021 e 2022). Inoltre, ha vinto la Johan Cruijff Shield nel 2013 e la Coppa d'Olanda nel 2021. Nel 2016 è stato nominato calciatore olandese dell'anno", la chiosa dell'annuncio sul portale ufficiale del club olandese.

Il bentornato dato dal direttore tecnico Alex Kroes: “Siamo felici del suo arrivo. Davy ha talento, è in forma ed è pronto a giocare rapidamente. Abbiamo un programma frenetico nei prossimi mesi e stiamo affrontando diversi infortuni. Davy ha fatto una buona impressione durante il periodo in cui si è allenato con noi, ed è anche molto desideroso di giocare di nuovo per l'Ajax. Tutto questo ha portato alla firma del contratto. Crediamo che aggiungerà valore alla squadra sia dentro che fuori dal campo”.