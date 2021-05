Elche-Atletico Madrid 0-1 col brivido finale: ma Simeone ora è a +5 da Barça e Real

Il sospiro di sollievo per Diego Simeone arriva al 92'. Sull'1-0 a Elche, che sarà poi il risultato finale, i padroni di casa sbagliano un rigore. Sarà decisivo per il finale e per il successo dei Colchoneros firmato Marcos Llorente. Adesso l'Atleti è a 76, +5 su Real Madrid e Barcellona e +6 sul Siviglia, tutte con una gara in meno. Pericolante la situazione dell'Elche: resta terzultimo, a pari punti dal Valladolid e a -1 dall'Alaves. Al momento la formazione di Fran Escriba sarebbe retrocessa.