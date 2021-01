Emery in trattativa per rilevare la Real Union. Affare di cuore: il nonno ci giocava negli anni '20

Unai Emery è sempre stato un romantico e appassionato di calcio. Per questo motivo non sorprende la notizia data da Marca: il tecnico del Villarreal, da più di un anno, è in trattativa per diventare proprietario della storica Real Unión, società calcistica spagnola con sede a Irún, nei Paesi Baschi. La squadra oggi gioca nella Segunda B, la terza serie spagnola; secondo le informazioni riportate dal quotidiano, l'accordo sarebbe ancora lontano, ma l'intenzione dell'ex allenatore del PSG è di riportare un club leggendario (in cui negli anni '20 ha militato suo nonno) ai fasti di un tempo.