Ufficiale Esperienza dalla Bundesliga per il Norimberga: Finn Ole Becker lascia l'Hoffenheim

Il centrocampista tedesco Finn Ole Becker, 25 anni, lascia Hoffenheim e passa a titolo definitivo al Norimberga, club di seconda serie tedesca. Becker ha mosso i primi passi calcistici al St. Pauli, dove approdò a soli undici anni. Con i Kiezkicker ha compiuto tutta la trafila fino al debutto in prima squadra, avvenuto nel 2019, e nel frattempo ha vestito anche la maglia delle selezioni giovanili della Germania. Nell’estate del 2022 è poi passato all’Hoffenheim, con cui ha disputato le sue prime gare in Bundesliga e anche in UEFA Europa League. La crescita costante lo ha portato a guadagnarsi un posto nella Nazionale Under 21 tedesca agli Europei di categoria del 2023.

Il suo curriculum parla chiaro: 48 presenze in Bundesliga e 84 partite in 2. Bundesliga, numeri che certificano un profilo di esperienza e affidabilità per il centrocampo del Norimberga. Soddisfatto l’amministratore sportivo Joti Chatzialexiou: "Con l’ingaggio di Finn colmiamo il vuoto che avevamo a centrocampo. Ha dimostrato le sue qualità sia al St. Pauli sia all’Hoffenheim, e possiede tutte le caratteristiche che cercavamo per il ruolo di mezzala. Siamo felici che da oggi faccia parte del Club".

Lo stesso Becker ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: "Ho scelto consapevolmente un club storico come il Norimberga. Ora voglio assumermi responsabilità in una squadra giovane e dare il mio contributo in campo fin da subito".