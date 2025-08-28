Ufficiale Farioli ritrova un suo vecchio centrocampista: il Porto ingaggia Pablo Rosario dal Nizza

Il Porto rinforza il centrocampo con Pablo Rosario, primo giocatore di origine dominicana nella storia del club. Il 28enne arriva dal Nizza e firma un contratto fino al 2029: indosserà la maglia numero 13, ritrovando a Porto il tecnico Francesco Farioli e l’attaccante Luuk de Jong.

Nato ad Amsterdam il 7 gennaio 1997 da genitori dominicani, Rosario ha mosso i primi passi nel calcio locale prima di attirare l’attenzione del Feyenoord. Dopo un breve periodo a Rotterdam era tornato nella capitale olandese, entrando nelle giovanili del DWS per stare vicino alla famiglia. Successivamente è passato all’Ajax, club che ha rappresentato fino alla categoria juniores, prima di trasferirsi nel 2014 all’Almere City FC, dove ha debuttato a 18 anni in Eerste Divisie.

Le sue qualità sono emerse subito: convocato nelle nazionali giovanili olandesi (U19, U20 e U21), è diventato capitano già alla terza presenza. Il debutto in Eredivisie è con il PSV, sotto la guida di Phillip Cocu, contribuendo al titolo nazionale. Con Mark van Bommel in panchina, Rosario si è affermato come centrocampista di livello, esordendo anche nella nazionale maggiore dei Paesi Bassi in un’amichevole contro il Belgio.

Dopo quattro stagioni e 138 presenze con il PSV, Rosario si è trasferito al Nizza, dove ha collezionato 79 partite e due assist, guidando il centrocampo sotto Francesco Farioli e debuttando con la nazionale della Repubblica Dominicana. Nelle stagioni successive è diventato capitano e ha continuato a giocare come mediano arretrato o difensore centrale, segnando quattro gol e firmando un’altra assistenza prima di approdare in Portogallo".