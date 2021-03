Francia, Deschamps: "Con la Bosnia difficile ma non decisiva. Martial ha un problema a un ginocchio"

Il CT della Franca Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Bosnia: "La serie in corso è piuttosto positiva, ciò dimostra che la Francia è competitiva da tempo anche se possono essere pareggi come quello con l'Ucraina. Arriviamo alla gara con la Bosnia con l'etichetta di favoriti, ma mi aspetto una gara difficile contro una buona squadra. Ci sono tre punti in palio e sono importanti, ma dopo questa gara ci saranno altre 5 sfide, ovvero 15 punti da portare a casa. Questa gara non sarà decisiva, anche se ovviamente chi vince si mette in una posizione migliore in vista delle sfide di settembre".

Martial

"Anthony ha avuto un piccolo problema al ginocchio e non scenderà in campo, domani faremo il punto della situazione".