Fulham-Leicester 0-2: gol e highlights della vittoria delle Foxes

Prima Iheanacho e poi Justin, per la vittoria per 2-0 del Leicester in casa del Fulham. Foxes che grazie a questo successo hanno raggiunto quota 42 in classifica, portandosi al terzo posto e scavalcando il Liverpool. Guarda il video della sfida.