Gaston Silva prossimo avversario del Real: "Se fossi Florentino Perez, rinnoverei subito Ramos"

vedi letture

Gaston Silva, ex difensore del Torino che oggi veste la maglia dell'Huesca in Spagna, ha presentato così il big match in programma domani pomeriggio contro il Real Madrid al portale Bernabéu Digital: "Veniamo da una vittoria importante contro il Valladolid e siamo in fiducia. Sappiamo che il Real non vive un gran momento, ma non dimentichiamoci dei loro campioni. Sarà importante scendere in campo tranquilli e lavorare sodo. Il Madrid è sempre il Madrid, non possiamo metterlo in discussione, ma proveremo sicuramente ad approfittare dei punti deboli dei nostri avversari. Abbiamo grandi motivazioni. Se dovessi togliere un calciatore al Real? Sergio Ramos per la personalità e il carattere che ha. Se fossi il presidente merengue gli rinnoverei subito il contratto".