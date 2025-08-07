Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

George Abbott approda al Wycombe Wanderers: colpo in prestito dal Tottenham

George Abbott approda al Wycombe Wanderers: colpo in prestito dal TottenhamTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:12Calcio estero
di Michele Pavese

I Wycombe Wanderers hanno ufficializzato l’arrivo in prestito per un’intera stagione del talentuoso centrocampista del Tottenham Hotspur, George Abbott. Il 19enne inglese, reduce da un'annata straordinaria con il Notts County, arriva ad Adams Park con grande entusiasmo e aspettative.

La scorsa stagione, Abbott è stato uno dei protagonisti della League Two: 42 presenze, gol spettacolari e il prestigioso riconoscimento di EFL Goal of the Season, oltre a una nomination per il premio di Giovane dell’Anno della categoria. A livello internazionale vanta due presenze con l’Inghilterra Under-19 ed è stato il capitano del Tottenham Under-21 che ha vinto la Premier League 2 nel 2023/24. Ha anche esordito in prima squadra con gli Spurs all'età di 17 anni contro il Leeds United.

Fresco di rinnovo contrattuale con il Tottenham, Abbott ha affrontato proprio il Wycombe in amichevole pochi giorni prima del suo trasferimento. Ora è pronto a esordire con la maglia numero 30 nella prima gara casalinga della stagione di League One contro lo Stockport County. "Siamo entusiasti di accogliere George", ha dichiarato il tecnico Mike Dodds. "È un centrocampista dinamico e con un grande potenziale, e siamo felici che abbia scelto Wycombe per continuare il suo percorso di crescita".

Il Direttore della Strategia Calcistica, Tom Stockwell, ha aggiunto: "George può giocare sia da mediano che da mezzala. È tecnicamente eccellente e si adatta perfettamente al tipo di calcio che vogliamo proporre". Il trasferimento resta soggetto all’approvazione della EFL e della FA.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Son si presenta a Los Angeles: "Non era la mia prima scelta. Al Tottenham esaurite... Son si presenta a Los Angeles: "Non era la mia prima scelta. Al Tottenham esaurite energie"
Real Madrid, infortunio di Endrick meno grave del previsto: rientra dopo la sosta... Real Madrid, infortunio di Endrick meno grave del previsto: rientra dopo la sosta di settembre
Nizza battuto a Lisbona, Haise ammette: "Non siamo della stessa categoria del Benfica"... Nizza battuto a Lisbona, Haise ammette: "Non siamo della stessa categoria del Benfica"
Van Persie avvisa il Feyenoord: "A Istanbul sarà l'inferno, ma non abbiamo paura"... Van Persie avvisa il Feyenoord: "A Istanbul sarà l'inferno, ma non abbiamo paura"
Il primo nato nel XXI secolo ad esordire con l'Atletico lascia il club: Mollejo va... UfficialeIl primo nato nel XXI secolo ad esordire con l'Atletico lascia il club: Mollejo va al Burgos
Talento danese con spirito da globe-trotter: Younes Namli è un nuovo giocatore del... UfficialeTalento danese con spirito da globe-trotter: Younes Namli è un nuovo giocatore del Le Havre
Non solo acquisti, il Chelsea sa anche vendere: 180 milioni incassati, tanti ancora... Non solo acquisti, il Chelsea sa anche vendere: 180 milioni incassati, tanti ancora da cedere
L'ex talento Jeffren: "Yamal ha 18 anni, bisogna averne cura. Se non lo fai in tempo..."... L'ex talento Jeffren: "Yamal ha 18 anni, bisogna averne cura. Se non lo fai in tempo..."
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Inizia il poker del mercato: rischi e strategie
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Storie di Calcio 13:05Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
TMWRadio Calciomercato e Ritiri 14:05TMWRadio Calciomercato e Ritiri
TMWRadio Calciomercato e Ritiri
Primo piano
Immagine top news n.0 Torino, ecco Simeone dal Napoli. Terminate le viste mediche del Cholito, ora la firma
Immagine top news n.1 Hojlund può andare via in prestito. Il Manchester United apre al diritto di riscatto
Immagine top news n.2 Juventus-Kolo Muani, Modesto è fiducioso: "Stiamo prendendo le informazioni necessarie"
Immagine top news n.3 Grande occasione o grande rischio? Perché il Bologna valuta Gil per il dopo Ndoye
Immagine top news n.4 Torino, Simeone arrivato in città: iniziate le visite mediche del nuovo attaccante granata
Immagine top news n.5 Napoli, Lukaku: "Io e Conte abbiamo la stessa mentalità. Scudetto? Si parte da zero"
Immagine top news n.6 Sebastiano Esposito anticipo per Leoni? No, solo l'accordo migliore possibile per l'Inter
Immagine top news n.7 Jashari, ora Athekame ma poi? Tutto sul mercato del Milan e sulle tante uscite
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.2 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
Immagine news podcast n.3 Il titolare che non ti aspetti della difesa della prossima Juventus... C'è già
Immagine news podcast n.4 E se il rinforzo a centrocampo per il Milan fosse già nella rosa di Allegri?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Serie C tra Salary Cap, seconde squadre e garanzie: il punto del presidente ADICOSP
Immagine news Serie A n.2 Pellegatti: "Milan, Jashari bel colpo. Vlahovic? No, occhio a Hojlund"
Immagine news Serie A n.3 Capuano: "Lazio? Non sono pessimista. Juve, Comolli sta limitando i danni"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Costacurta seccato: "Non ho digerito il rifiuto di Acerbi alla Nazionale, è inaccettabile"
Immagine news Serie A n.2 Maxi Lopez: "Simeone attaccante col DNA Toro. Con Zapata potrà coesistere"
Immagine news Serie A n.3 Parma, a breve la conferenza stampa di presentazione di Ndiaye
Immagine news Serie A n.4 La Fiorentina guarda in Bundesliga: stuzzica Itakura. Prezzo vantaggioso dal Gladbach
Immagine news Serie A n.5 Lady Lobotka: "Innamorata subito di Napoli. Indimenticabile il giorno del quarto scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Il ritorno di Ostigard: "Volevo solo il Genoa. La Serie A è il posto migliore per me"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, nuovo contatto con l'Hellas per Kofler. Il club chiede almeno tre milioni
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Iannarilli: "Entusiasmo alle stelle. Starà a noi portarlo sui campi della B"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Vasic verso l'uscita. Ci pensano Empoli e Reggiana, più indietro il Catanzaro
Immagine news Serie B n.5 Spezia, deadline per il futuro di Esposito e Wiśniewski. Il club fissa una data
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, ecco Calò dal Cesena. Arriva in prestito con diritto di opzione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C tra Salary Cap, seconde squadre e garanzie: il punto del presidente ADICOSP
Immagine news Serie C n.2 Carpi, risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Simone Campagna
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Rimini arriva Braglia
Immagine news Serie C n.4 Ternana, si lavora al ritorno di Proietti. Possibile uno scambio per Fazzi con il Gubbio
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Lonardi: “Questo il progetto ideale per rilanciarmi dopo l’infortunio”
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, per il centrocampo si valuta anche Russo del Cerignola
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Alisha Lehmann lascia la Juventus! La svizzera firmerà col Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Ranking femminile UEFA per club, per la prima volta due italiane tra le prime 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, il centrocampo parla islandese: triennale per Tryggvadottir
Immagine news Calcio femminile n.4 Cappelletti: "Siamo tornate fra le potenze, l'Italia Femminile è adesso molto rispettata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma-Inter, il test amichevole finisce 1-1: a Wullaert su rigore risponde Lonati
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Martina Cocino passa in prestito annuale al Cesena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?