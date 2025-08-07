Ufficiale George Abbott approda al Wycombe Wanderers: colpo in prestito dal Tottenham

I Wycombe Wanderers hanno ufficializzato l’arrivo in prestito per un’intera stagione del talentuoso centrocampista del Tottenham Hotspur, George Abbott. Il 19enne inglese, reduce da un'annata straordinaria con il Notts County, arriva ad Adams Park con grande entusiasmo e aspettative.

La scorsa stagione, Abbott è stato uno dei protagonisti della League Two: 42 presenze, gol spettacolari e il prestigioso riconoscimento di EFL Goal of the Season, oltre a una nomination per il premio di Giovane dell’Anno della categoria. A livello internazionale vanta due presenze con l’Inghilterra Under-19 ed è stato il capitano del Tottenham Under-21 che ha vinto la Premier League 2 nel 2023/24. Ha anche esordito in prima squadra con gli Spurs all'età di 17 anni contro il Leeds United.

Fresco di rinnovo contrattuale con il Tottenham, Abbott ha affrontato proprio il Wycombe in amichevole pochi giorni prima del suo trasferimento. Ora è pronto a esordire con la maglia numero 30 nella prima gara casalinga della stagione di League One contro lo Stockport County. "Siamo entusiasti di accogliere George", ha dichiarato il tecnico Mike Dodds. "È un centrocampista dinamico e con un grande potenziale, e siamo felici che abbia scelto Wycombe per continuare il suo percorso di crescita".

Il Direttore della Strategia Calcistica, Tom Stockwell, ha aggiunto: "George può giocare sia da mediano che da mezzala. È tecnicamente eccellente e si adatta perfettamente al tipo di calcio che vogliamo proporre". Il trasferimento resta soggetto all’approvazione della EFL e della FA.