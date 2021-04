Haaland assist, Bellingham e Reus gol: show a Stoccarda, è 3-2 Dortmund. Gli highlights

Vince 3-2 in trasferta il Borussia Dortmund in una gara di gol e spettacolo in casa dello Stoccarda. Che pure passa avanti al 17' col solito Kalajdzic, poi Bellingham e Reus hanno ribaltato il match per il Dortmund. Al 78' Didavi ha rimesso il match in parità, mentre all'80' Knauff ha siglato il definitivo 3-2 su assist di Haaland, stavolta non in gol ma comunque decisivo.

Questi gli highlights video della gara proposti da Tuttomercatoweb.com in collaborazione con Sky Sport.