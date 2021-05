Superclasico, il Boca batte ai rigori un River privo di 15 giocatori positivi al Covid

Il Boca Juniors si aggiudica il Superclassico contro il River e vola in semifinale della Copa de La Liga Profesional. Il match si è protratto sino ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi uno a uno. Al gol in avvio di Carlos Tevez (che ha raggiunto un totem come Riquelme nel numero di reti segnate contro i rivali storici) ha risposto nella ripresa Julian Alvarez. Decisivi gli errori dal dischetto di Angileri e Ponzio: resta comunque la prestazione stoica dei Millonarios, che hanno disputato una grande gara a dispetto delle quindici assenze per Covid.