Il Monaco sbanca Montpellier trascinato da Ben Yedder: 2-3 e quarto posto in classifica

vedi letture

Passa in vantaggio, scappa a inizio ripresa e quasi viene ripreso nel finale. Il Monaco rischia grosso a Montpellier ma riesce a conquistare tre punti importantissimi per la sua classifica: la squadra del Principato sblocca al 24' con Volland, poi sale in cattedra il solito Ben Yedder, autore di una doppietta. Dopo il tris, però, i monegaschi si spengono: Wahi e Delort, nel giro di 5', regalano speranza ai padroni di casa, che però non riescono a pareggiare negli ultimi 20 minuti. Con questo successo, il Monaco sale a 36 punti in classifica, al quarto posto e a quattro lunghezze dalla vetta, occupata dal Lione. Il Montpellier invece resta ottavo a quota 28.