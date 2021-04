Il Real corteggia Mbappé. Pochettino: "Voci normali, su di lui non influiscono. È maturo"

vedi letture

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa delle numerose voci sul futuro di Kylian Mbappé. Ad una domanda sul presunto interesse del Real, il tecnico parigino ha risposto: "Siamo abituati. Quando giochi ad altissimo livello, queste voci su giocatori straordinari come Kylian ci sono sempre. La cosa più importante è che lui sia sereno e concentrato sulla squadra e gli obiettivi da raggiungere. È molto maturo per la sua età. Non possiamo controllare tutto, ma vi assicuro che questo non influisce minimamente sul lavoro di Kylian. Sia la società che il giocatore stanno cercando di raggiungere un accordo che gli permetta di restare con noi per molto tempo. È il desiderio del club e stiamo lavorando".