Dal nulla Adeyemi e Brandt: amarezza Stoccarda, il Borussia Dortmund trionfa 2-0

Lo Stoccarda ha dominato a lunghi tratti, specialmente nei primi 45 minuti, ma senza il cinismo adeguato negli ultimi metri. Senza segnare, il Borussia Dortmund ha mantenuto la porta inviolata e punito dal nulla con i colpi di Adeyemi e Brandt quando tutto sembrava essere indirizzato verso uno 0-0.

Una partita dai nervi a fior di pelle, con discussioni a ripetizione anche dopo l'esultanza per il gol e la vittoria dei gialloneri. Secondo quanto riferito da Kicker, anche i due allenatori, Kovac e Hoeness, hanno uno scambio di vedute forte e intenso. Alla MHPArena Undav, centravanti dei padroni di casa dello Stoccarda, ha cercato di calmare gli animi dei propri tifosi, molti dei quali hanno scavalcato le recinzioni dell'impianto, entrando a bordo campo.

Alla fine gli Svevi cadono e restano a +3 dall'Hoffenheim, in piena zona Champions League. Mentre il Borussia Dortmund consolida il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco capolista indiscussa.

La 28ª giornata di Bundesliga

Sabato 4 aprile

Amburgo - Augsburg 1-1

Werder Brema - Lipsia 1-2

Friburgo - Bayern Monaco 2-3

Hoffenheim - Mainz 1-2

Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6-3

Borussia Monchengladbach - Heidenheim 2-2

Stoccarda - Borussia Dortmund 0-2

Domenica 5 aprile

Union Berlino - St. Pauli

Eintracht Francoforte - Colonia

Classifica

1. Bayern Monaco 73

2. Borussia Dortmund 64

3. Stoccarda 53

4. Lipsia 53

5. Hoffeoffenheim 50

6. Bayer Leverkusen 49

7. Eitnracht Francoforte 38

8. Friburgo 37

9. Mainz 33

10. Augsburg 32

11. Amburgo 31

12. Union Berlino 31

13. Borussia Monchengladbach 30

14. Werder Brema 28

15. Colonia 26

16. St. Pauli 24

17. Wolfsburg 21

18. Heidenheim 16

Marcatori

31 reti: Kane (Bayern Monaco)

18 reti: Undav (Stoccarda)

15 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco)