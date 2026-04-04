Southampton-Arsenal, le formazioni ufficiali: Calafiori out, si rivede il baby talento Dowman
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Southampton-Arsenal, match valido per i quarti di finale di FA Cup. Dopo la delusione con l'Italia e la terza esclusione dai Mondiali di calcio, Riccardo Calafiori resta fuori dall'undici titolare di Arteta, al suo posto c'è Lewis-Skelly sulla fascia sinistra con White sull'out opposto, Mosquera-Gabriel Magalhães la coppia di centrali difensivi.
Tridente d'attacco invece con Martinelli e Gabriel Jesus ma soprattutto la rivelazione Dowman, 16enne dell'Academy ormai punto fisso nel giro della prima squadra dell'Arsenal.
Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Bragg, Jander; Fellows, Azaz, Scienza; Stewart.
Allenatore: Eckert.
Arsenal (4-3-3): Arrizabalaga, White, Mosquera, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Norgaard, Odegaard, Havertz; Dowman, Martinelli, Jesus.
A disposizione: Raya, Saliba, Gyokeres, Madueke, Calafiori, Zubimendi, Harriman-Annous, O’Neill, Salmon.
Allenatore: Arteta.
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