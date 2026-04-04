Guardiola infuriato in tribuna: incredulo per un rigore negato al City contro il Liverpool

Rabbia e incredulità, si può riassumere così Pep Guardiola in un determinato momento di Manchester City-Liverpool, trionfo totale (4-0) dei citizens sui reds che è valso l'approdo in semifinale di FA Cup. Squalificato due giornate e costretto a seguire la partita dalle tribune dell’Etihad Stadium, in compagnia della figlia, è rimasto senza parole quando è stato negato un rigore.

Guardiola ha accumulato sei cartellini gialli nelle competizioni nazionali in questa stagione e, di conseguenza, ha dovuto assistere alla partita lontano dalla panchina. Una posizione che tuttavia gli ha garantito un ottimo punto di osservazione per quanto accaduto in campo e infatti al 18° minuto non si è trattenuto: il 45enne spagnolo ha assistito all'intervento di Milos Kerkez su Cherki, atterrato nell'area avversaria in maniera fallosa stando a quanto riportato dalle immagini, dopo che il francese aveva spostato rapidamente palla.

Tuttavia, la decisione sul campo dell'arbitro Michael Oliver è stata quella di non assegnare il penalty, mentre il VAR controllava e confermava l'azione in sottofondo. Quando le telecamere sono tornate su Guardiola, lo hanno immortalato mentre alzava le braccia in aria come segno di frustrazione, con un'espressione sotto shock sul volto. Dopo aver rivisto l'azione in una televisione presente alle sue spalle in un'area vip, l'allenatore del Manchester City ha espresso ulteriormente il suo disappunto ad ampi gesti. Sbalordito dalla scelta presa di ignorare quanto accaduto dalla squadra arbitrale.