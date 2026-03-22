Real, Arbeloa e il rosso dubbio a Valverde: "Difficile da capire. Ma ringrazio l'arbitro..."

Il Real Madrid si aggiudica il derby contro l'Atletico. Una vittoria pesantissima, con una doppia rimonta definita poi dalla doppietta di Vinicius Junior per il 3-2 finale. Alvaro Arbeloa, tecnico dei blancos, ha commentato il risultato e i tre punti ottenuti ai canali ufficiali del club madrileno, che mantengono apertissima la lotta al titolo con il Barcellona: "Sono contento, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero vincere la partita. Una in più e avanti così".

Sull'impegno della squadra: "Siamo in un buon momento. Non è stata affatto una partita facile, l'avversario ci ha reso le cose difficili e abbiamo dovuto dimostrare una mentalità molto forte", ha spiegato Arbeloa. "Ci hanno pareggiato di nuovo con forza e abbiamo dovuto spingere ancora; questo è ciò che mi è piaciuto di più: la mentalità di questa squadra".

Ci sono stati parecchi dubbi e incertezze sull'espulsione impartita a Valverde: "Difficile da capire. Lo ringrazio (l'arbitro, ndr) per essere venuto a bordo campo a spiegarmi; a volte dal vivo ti sembra una cosa, ma sono sicuro che quando riguarderà l'azione potrà cambiare opinione", ha detto il tecnico del Real. "Comunque, sono stati 15 minuti di cameratismo e solidarietà, abbiamo difeso in modo molto compatto e alla fine non è successo nulla". Questo nonostante dal 77' le merengues siano rimaste in 10 contro 11.

Vincere un derby però è qualcosa di unico. Lo ha spiegato Arbeloa, stavolta da allenatore: "È emozionante. Dico sempre che l'atmosfera che si respira nei derby è la più speciale che ci sia nella Liga e mi è toccato viverla da allenatore. Inoltre, dopo diversi anni senza batterli qui nel nostro stadio, era importante farlo oggi. Sono felice per i ragazzi che meritano questo sforzo; andiamo alla pausa per le nazionali molto tranquilli".