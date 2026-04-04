Il Trabzonspor di Onana riapre la Super Lig: 2-1 al Galatasaray, non perdeva da oltre un mese
Una ripresa di campionato tutt'altro che serena per il Galatasaray. La formazione di Okan Buruk infatti era riuscita a pareggiare la rete in apertura di Onuachu con l'ex Torino Singo, finché la rete di Nwaiwu al 62' ha fatto esplodere il Papara Park del Trabzonspor per il 2-1 vincente.
Così l'ex Inter Andrè Onana e compagni hanno battuto il Cimbom, che non perdeva in campionato dal 21 febbraio (in trasferta dal Konyaspor), con Icardi e Noa Lang rimasti a bocca asciutta. Peggio ancora, accorciati a -1 in classifica di Super Lig (Serie A turca) proprio dal Trabzonspor diretta rivale per il titolo. A sei giornate dalla fine.
La classifica
1. Galatasaray 64 punti
2. Trabzonspor 63
3. Fenerbahce 60
4. Besiktas 52
5. Goztepe 46
6. Basaksheir 43
7. Samsunspor 35
8. Gaziantep 34
9. Kocaelispor 33
10. Alanyaspor 32
11. Rizespor 30
12. Konyaspor 30
13. Kasimpasa 27
14. Genclerbirligi 25
15. Atnalyaspor 25
16. Kayserispor 23
17. Eyupspor 22
18. Karagumruk 17
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