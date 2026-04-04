Il Trabzonspor di Onana riapre la Super Lig: 2-1 al Galatasaray, non perdeva da oltre un mese

Una ripresa di campionato tutt'altro che serena per il Galatasaray. La formazione di Okan Buruk infatti era riuscita a pareggiare la rete in apertura di Onuachu con l'ex Torino Singo, finché la rete di Nwaiwu al 62' ha fatto esplodere il Papara Park del Trabzonspor per il 2-1 vincente.

Così l'ex Inter Andrè Onana e compagni hanno battuto il Cimbom, che non perdeva in campionato dal 21 febbraio (in trasferta dal Konyaspor), con Icardi e Noa Lang rimasti a bocca asciutta. Peggio ancora, accorciati a -1 in classifica di Super Lig (Serie A turca) proprio dal Trabzonspor diretta rivale per il titolo. A sei giornate dalla fine.

La classifica

1. Galatasaray 64 punti

2. Trabzonspor 63

3. Fenerbahce 60

4. Besiktas 52

5. Goztepe 46

6. Basaksheir 43

7. Samsunspor 35

8. Gaziantep 34

9. Kocaelispor 33

10. Alanyaspor 32

11. Rizespor 30

12. Konyaspor 30

13. Kasimpasa 27

14. Genclerbirligi 25

15. Atnalyaspor 25

16. Kayserispor 23

17. Eyupspor 22

18. Karagumruk 17