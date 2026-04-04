Atletico Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: Lookman parte fuori, tocca a Nico Gonzalez
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Barcellona, match valido per la 30^ giornata di LaLiga. Con un successo i blaugrana oggi scapperebbero in vetta a +7 sul Real dopo la caduta a sorpresa con il Maiorca.
Sorprende Diego Simeone, che lascia in panchina gli ex Atalanta Lookman e Ruggeri, mentre parte dal primo minuto esterno destro a tutta fascia Nico Gonzalez (in prestito dalla Juventus). Il 'Cholo' se la gioca senza centravanti e con Almada a supporto di Griezmann in avanti.
Flick invece dispone della migliore artiglieria possibile in attacco, con Yamal-Olmo-Fermin Lopez alle spalle di Rashford, panchina per Lewandowski.
Atletico Madrid (3-5-2): Musso, Nahuel, Lenglet, Le Normand; Nico Gonzalez, Koke, Vargas, Baena, Giuliano; Almada. Griezmann.
A disposizione: Alvarez, Bonar, Diaz, Esquivel, Gimenez, Hancko, Lookman, Morcillo, Puric, Ruggeri, Seidu, Sorloth.
Allenatore: Diego Simeone.
Barcellona (4-2-3-1): Joan García, Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Fermin, Rashford.
A disposizione: Aller, Balde, Bardghji, Bernal, Casado, Espart, Gavi, Kounde, Lewandowski, Marques, Szczesny, Torres.
Allenatore: Flick.
La 30a giornata
Venerdì 3 aprile
Rayo Vallecano - Elche 1-0
Sabato 4 aprile
Real Sociedad - Levante 2-0
Maiorca - Real Madrid 2-1
Betis Siviglia - Espanyol
Atletico Madrid - Barcellona
Domenica 5 aprile
Getafe - Athletic Bilbao
Valenica - Celta Vigo
Oviedo - Siviglia
Alaves - Osasuna
Lunedì 6 aprile
Girona - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 73
2. Real Madrid 69
3. Villarreal 58
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 44
6. Real Sociedad 41
7. Celta Vigo 41
8. Getafe 38
9. Athletic 38
10. Osasuna 37
11. Espanyol 37
12. Rato Vallecano 35
13. Valencia 35
14. Girona 34
15. Siviglia 31
16. Alavés 31
17. Maiorca 31
18. Elche 29
19. Levante 26
20. Oviedo 21
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
18 reti: Muriqi (Maiorca)
14 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
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