Liverpool, cos'ha Salah? Altro errore su rigore, Slot duro: "Il calcio è questo, devi segnare"

Ha fatto molto rumore il crollo rovinoso del Liverpool contro il Manchester City per 4-0, che ha conseguito l'eliminazione dalla FA Cup. Ma ha provocato altrettanto baccano anche il rigore sbagliato da Mohamed Salah al minuto 64 del match, che avrebbe potuto rendere meno amara la giornata e valere il gol della bandiera quantomeno. James Trafford - e non Donnarumma - però dagli undici metri ha parato il suo tiro.

Si tratta del secondo penalty sbagliato dall'ex Roma e Fiorentina in altrettante partite dopo quello fallito contro il Galatasaray in Champions League. Una battuta piuttosto fiacca quella intercettata da Cakir, lo stesso "angolo" scelto dalla stella egiziana sia contro il Cimbom che con il City. Sicuramente i problemi del Liverpool sono più profondi e preoccupanti di un calo di forma di Salah, tuttavia non è da sottovalutare l'assenza di chi ha praticamente trascinato i Reds sul tetto d'Inghilterra appena un anno fa.

Specialmente se simbolo dei tifosi e della squadra. A proposito del secondo errore di fila dal dischetto di Salah e della sconfitta incassata con il City, ne ha parlato così l'allenatore Arne Slot ai microfoni di TNT Sports: "Non mi concentrerei su un singolo giocatore, ma sulla squadra. Questo probabilmente riassume la nostra prestazione di oggi, ma forse anche gran parte della nostra stagione". E ha aggiunto: "Credo sia il secondo rigore che sbaglia, e anche Dominik Szoboszlai ne ha fallito uno. Non è solo il fatto che sprechiamo grandi occasioni; in questa stagione abbiamo sbagliato anche diversi penalty".

"Nel primo tempo c'è stata anche un'ottima opportunità per Mo, nata da un nostro veloce contropiede. Sfortunatamente quella palla non è entrata, ma il calcio è questo: devi segnare se vuoi avere la possibilità di vincere", la chiusura di Slot. Come noto, al termine della stagione Salah dirà una volta per tutte addio al Liverpool, con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto rinnovato la scorsa estate.