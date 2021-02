Jallet su Mbappé: "Gioca meglio senza Neymar. Contro il Barça la partita perfetta"

Cristophe Jallet, ex difensore del PSG, ha parlato a Le Parisien della grandiosa partita di Mbappé contro il Barcellona e della sua tripletta: "Lo abbiamo visto spesso provare a contrastare l'assenza di Neymar provando a fare tutto da solo, forse è più forte senza di lui. Ieri ha giocato una partita perfetta, restando nel suo ruolo e senza strafare. Non c'è niente di cui potersi lamentare, né in difesa né in attacco. Dicono che i grandi giocatori si vedono nelle grandi partite, ebbene l'abbiamo visto al Camp Nou!".