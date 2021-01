Jovic: "Due gol a Madrid in totale, all'Eintracht sono già 3. Qui sono felice e sto bene"

Giornata di conferenza stampa per Luka Jovic, che si è (ri)-presentato ai tifosi dell'Eintracht: "Sono molto felice di essere tornato. Qui sto bene e si è subito visto in campo. Ho segnato due gol nel Real Madrid, qui ne ho già fatti tre. Ho avuto sfortuna: gli infortuni mi hanno frenato, ora sono felice di essere a Francoforte, dove mi hanno accolto tutti meravigliosamente. A Madrid ho avuto la fortuna di potermi allenare ogni giorno con i migliori giocatori del mondo. Ho maturato esperienza e oggi mi considero un giocatore migliore".

Il ritorno a Francoforte: "Sono rimasto piacevolmente sorpreso, la squadra è anche migliore di quella che avevo lasciato. Sono ancora in albergo, non è facile trovare un appartamento in così pochi mesi. Per il resto non è cambiato molto. La città rimane la stessa. Non è stato difficile per me integrarmi".

Confronto Zidane / Hütter: "Non voglio entrare nei dettagli, sono entrambi allenatori fenomenali. Zidane è anche molto bravo a livello personale, ma è più facile per me comunicare con Adi in inglese dato che non parlo fluentemente lo spagnolo. Sono dettagli".

Problemi a Madrid: "Ho giocato poco tempo, non è mai facile imporsi in una squadra come il Real Madrid, dove lo stile è diverso e la pressione è sempre molto alta. Ecco perché è andata così ed era meglio fare il passo di tornare a Francoforte. Non voglio guardare al futuro. Sono concentrato sull'Eintracht e sul poter essere di nuovo al cento per cento. Non devo dimostrare niente a nessuno, so di essere un buon giocatore"..

Coppia con André Silva: "È troppo presto per parlarne. L'equilibrio e il feeling si trovano solo giocando insieme".