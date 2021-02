Kepa rinato con Tuchel: "Voglio sentirmi di nuovo importante. Con Lampard nessun problema"

Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea, ha rilasciato un'intervista a El Partidazo de Cope in vista della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma la prossima settimana: "Non so se sarò titolare contro l'Atletico, non sappiamo nemmeno chi giocherà sabato in campionato. Ancora non abbiamo cominciato a prepararla, anche se inconsciamente è già nelle nostre teste. Favoriti? Loro erano in grandissima forma un paio di mesi fa, ma oggi stiamo bene. Abbiamo le stesse probabilità di passare il turno".

Suarez lo spauracchio: "Non ho paura, speriamo però che non sia in giornata. È un giocatore che dobbiamo controllare. Chi toglierei all'Atletico? Oblak, visto quanto è stato importante un anno fa con il Liverpool".

Rapporto con Lampard e le voci sulla cessione: "Con Lampard non ci sono stati problemi, forse non sono riuscito a mostrare le mie qualità. Il nostro rapporto è stato corretto, di rispetto, anche se non ho giocato quanto avrei voluto. Non ho mai pensato di andarmene, quando ho perso il posto ho pensato soltanto a riconquistarlo. Ho il sostegno della società e ho dimostrato di poter essere utile, voglio sentirmi di nuovo importante".

Il titolare: "È una domanda da rivolgere a Tuchel. Ha giocato quasi sempre Mendy, ma nelle ultime partite mi ha dato fiducia. Lavoriamo entrambi per farci trovare pronti".