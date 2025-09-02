Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

L'Elche sul gong si regala un giovane del Barcellona: Hector Fort arriva in prestito

L'Elche sul gong si regala un giovane del Barcellona: Hector Fort arriva in prestito TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 08:42Calcio estero
di Niccolò Righi

Nella serata di ieri, nel tourbillon che ha caratterizzato la fine del calciomercato, c'è stato anche l'affare tra l'Elche e il Barcellona, che ha portato in prestito nel club biancoverde il giovane terzino classe 2006 Hector Fort. Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito dell'Elche:

"L'Elche Club de Fútbol e l'FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il prestito di Héctor Fort , che rafforzerà la posizione di terzino destro della squadra biancoverde fino alla fine della stagione in corso.

Héctor Fort Barceló ( Barcellona , ​​02/08/2006) è un giovane difensore dal grande potenziale, cresciuto nel settore giovanile del FC Barcelona, ​​dove ha scalato le classifiche della Masia fino al debutto con la prima squadra in competizioni nazionali e internazionali. La sua sicurezza difensiva, la velocità e la capacità di inserirsi in attacco lo rendono un terzino moderno e affidabile. Nonostante la giovane età, Fort ha già giocato nella prima squadra del Barcellona, ​​dimostrando personalità, maturità e una notevole capacità di adattamento alle situazioni difficili. Ha anche collezionato presenze con le giovanili della nazionale spagnola , dove è considerato uno dei difensori più promettenti del calcio spagnolo.

Héctor Fort si unisce all'Elche CF per rafforzare il lato destro della difesa, portando energia, solidità e freschezza alla squadra franjiverde in questa stagione. Benvenuto, Héctor!".

