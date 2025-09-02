Ufficiale Marsiglia scatenato alla deadline: oltre Pavard ci sono anche Aguerd e O'Riley

Tris di acquisti in casa Marsiglia che ieri, oltre al prestito di Pavard dall'Inter, ha annunciato anche l'acquisto a titolo definitivo del centrale Nayef Aguerd dal West Ham, e del centrocampista Matt O'Riley dal Brighton. Quest'ultimo era stato da tempo cercato da diverse squadre italiane - Atalanta e Juventus in primis - ed è arrivato alla corte di De Zerbi per sostituire Rabiot in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Questo il comunicato di Aguerd: "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'arrivo del difensore centrale marocchino Nayef Aguerd dal West Ham. [...] Nel 2022, è stato uno dei volti orgogliosi di una generazione d'oro, quella che ha guidato gli Atlas Lions alle semifinali della Coppa del Mondo in Qatar, una prima assoluta per una nazione africana. Infortunio prematuro, rimane il simbolo di una squadra unita e coraggiosa, guidata da un sogno più grande di sé. Benvenuto a Marsiglia, Nayef!".

Questo il comunicato di O'Riley: "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista della nazionale danese Matt O'Riley dal Brighton & Hove Albion. [...] Ha collezionato assist, gol importanti e trofei nazionali (tre campionati, una coppa e una Coppa di Lega). Ma soprattutto, ha conquistato un pubblico esigente con la sua costanza e modestia. Benvenuto a Marsiglia, Matt!".