Il baby gioiello Federico Coletta si congeda dalla Roma: è del Benfica
Come anticipato nelle scorse ore, Federico Coletta (18) si è trasferito dalla Roma al Benfica, Ne dà conferma il sito ufficiale della Primeira Liga.
Lascia così Trigoria uno dei migliori prospetti degli ultimi anni in casa giallorossa. Solo lo scorso anno, 38 presenze, 14 goal e sette assist nella formazione Primavera. Nazionale under 19.
