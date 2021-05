La vendetta di Unai nella Emery League: ora il basco mette la freccia sul Trap

La rivincita di Thomas Tuchel, consumata ieri sera, è stata trasversale e a distanza: lui in finale di Champions League col Chelsea, mentre il PSG aveva già salutato il giorno prima la competizione. Quella di Unai Emery si celebra in maniera molto diretta: il Villarreal del basco sbatte l’Arsenal fuori dal terreno di caccia preferito del tecnico. Esonerato a novembre 2019 dopo un avvio di campionato deludente dai Gunners (oggi noni in Premier con Arteta in panchina). E che insegue di nuovo l’Europa League, che a questo punto forse dovrà cambiare nome in suo onore. Un nuovo record è infatti vicino: con quella di Danzica del 26 maggio Emery giocherà la sua quinta finale. Ne ha vinte finora tre: conquistasse il trofeo per la quarta volta, staccherebbe Trapattoni, che fin qui divide con lui il primato di allenatore plurivincitore della seconda coppa europea.