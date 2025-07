Ufficiale Laborde lascia il Nizza. L'attaccante giocherà nella seconda divisione saudita

Il Nizza ha ufficializzato la cessione di Gaetan Laborde. L'esperto attaccante francese lascia il club francese per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia del Diriyah Club, squadra recentemente promossa nella seconda divisione.

Arrivato sulla Costa Azzurra nell’estate del 2022, il giocatore ha saputo imporsi rapidamente come uno degli elementi chiave del club rossonero. Con il suo atteggiamento esemplare, lo spirito di sacrificio e l’istinto da finalizzatore, Laborde ha conquistato il rispetto di tifosi, compagni e staff tecnico.

In due stagioni con la maglia del Nizza, il classe 1994 originario di Mont-de-Marsan ha collezionato 118 presenze in tutte le competizioni, realizzando 33 gol. Numeri importanti, che però raccontano solo in parte il suo impatto: Gaëtan si è spesso distinto nei momenti cruciali, dimostrando sangue freddo e leadership quando la posta in palio era più alta. Ora, all’età di 31 anni, è pronto ad affrontare una nuova sfida calcistica e personale in Medio Oriente. Il Nizza "saluta con affetto uno dei suoi protagonisti recenti e lo ringrazia per la professionalità, l’impegno e i bei momenti vissuti insieme. A Gaëtan Laborde vanno i migliori auguri per questa nuova avventura al Diriyah Club e per il proseguimento della sua carriera", si legge nel comunicato.